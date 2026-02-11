Nord Est – Dal traffico di cocaina al ristorante: confiscato locale per legami con la criminalità

Le Fiamme Gialle di Trieste hanno eseguito un provvedimento di confisca, emesso dal Tribunale di Trieste – Sezione Misure di Prevenzione – nei confronti di un ristorante nella provincia di Gorizia e di un’autovettura Mercedes classe R320.

Il destinatario del provvedimento è un imprenditore di origine campana, residente da tempo in regione, condannato nel 2021 per associazione a delinquere finalizzata alla produzione e al traffico di cocaina. L’uomo ha inoltre precedenti per minaccia, truffa, appropriazione indebita e bancarotta fraudolenta, circostanze che ne confermano la “pericolosità sociale” ai sensi della normativa antimafia.

Le indagini del Gruppo Investigazioni Criminalità Organizzata (G.I.C.O.) del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Trieste hanno accertato che il ristorante era formalmente intestato a una “testa di legno”, mentre nella realtà era riconducibile all’imprenditore condannato. Per sviluppare l’attività, l’uomo aveva impiegato almeno 200.000 euro di proventi illeciti derivanti dal traffico di stupefacenti.

Grazie all’intervento dell’Autorità Giudiziaria, il ristorante prosegue regolarmente l’attività sotto la direzione di un amministratore giudiziale, tutelando i posti di lavoro dei dipendenti e liberando l’attività dall’influenza criminale.