“Naturalmente a Roana”: 4 giorni tra natura e benessere

Il Comune di Roana in collaborazione con gli enti, le associazioni e gli operatori locali, promuove dal 30 maggio al 2 giugno 2025 “Naturalmente a Roana”, evento pensato per far conoscere e vivere la montagna. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare le ricchezze naturalistiche e culturali del territorio, offrendo un’esperienza immersiva che intreccia turismo lento, attività all’aria aperta, cultura e benessere psicofisico.

Ispirato alle politiche regionali per la sostenibilità ambientale e l’educazione al rispetto del territorio, l’evento si rivolge a un pubblico ampio ed eterogeneo: famiglie, sportivi, appassionati di benessere, residenti e scuole. Il programma propone un’ampia gamma di attività adatte a tutte le età, in un contesto stimolante e rigenerante.

«Con “Naturalmente a Roana” vogliamo valorizzare ciò che abbiamo di più prezioso: il nostro territorio – dichiara Marzia Rigoni, Assessore al Turismo del Comune di Roana. – Abbiamo scelto queste date per stimolare la partecipazione anche al di fuori dei tradizionali flussi stagionali, proponendo un’esperienza autentica che unisca natura, sport, cultura e benessere. L’evento coinvolge tutte le frazioni del Comune e ha l’ambizione di crescere ogni anno, grazie alla collaborazione con associazioni, operatori e realtà locali, fino a diventare un vero festival annuale. Il programma è pensato per un pubblico ampio e propone attività che vanno dall’orienteering al trail running, dallo yoga alle escursioni, fino a momenti di riflessione su salute, alimentazione e sostenibilità. Non è solo un’occasione turistica, ma un modo concreto per promuovere la nostra identità in chiave sostenibile.»

«La promozione della pratica sportiva, soprattutto in un contesto naturale come il nostro, è una priorità per la nostra Amministrazione. – prosegue il Fabio Rebeschini, Consigliere delegato allo Sport e alle Associazioni sportive, del Comune di Roana – Lo sport in montagna non è solo occasione di benessere fisico, ma anche strumento di socialità, conoscenza del territorio e rispetto per l’ambiente. Il nostro territorio si presta perfettamente alle discipline outdoor protagoniste di Naturalmente a Roana: dalla mountain bike alla e-bike, dalle escursioni all’Orienteering, disciplina che sta riscuotendo sempre più interesse e che sarà proposta grazie alla collaborazione con una nuova realtà sportiva. In aggiunta, grazie al supporto dell’associazione Triathlon 7C, il programma includerà una gara di trail running aperta a diverse fasce d’età e con percorsi differenziati, offrendo così un’occasione per vivere la nostra montagna in modo intenso, dinamico e partecipato»

Tra le proposte in programma: escursioni guidate, itinerari in mountain bike ed e-bike, attività di orienteering per tutte le età, lezioni di yoga, ginnastica e Wildfit, momenti di approfondimento su salute e alimentazione, incontri con esperti della montagna come il CAI e il Soccorso Alpino e un suggestivo cinema esperienziale all’aperto. Grande protagonista sarà la Loch Trail Cup, un’avvincente gara di trail running attraverso luoghi storici e naturalistici simbolo delle Alte Terre Cimbre. Non mancheranno attività culturali e artistiche, come le camminate fotografiche nella natura, che faranno vivere ai partecipanti un’esperienza autentica all’insegna della consapevolezza e del contatto diretto con l’ambiente.

Il calendario di “Naturalmente a Roana” entrerà nel vivo sabato 31 maggio alle 14.00 nel parco artistico Selvart con un’escursione di fotografia naturalistica con il Club Fotografico Asiago che offrirà uno sguardo creativo e tecnico sul paesaggio dell’Altopiano. La giornata, prenderà il via già alle 11.00, con una lezione di Wildfit con Chandra Yoga Academy, un metodo che promuove il benessere attraverso l’ascolto del corpo e un approccio consapevole all’alimentazione.

In serata, al Palazzetto Polifunzionale di Canove, alle 21.00, si terrà l’incontro con Omar Oprandi, guida alpina e campione di scialpinismo, noto per le sue imprese estreme e per il progetto “Ripartire da Zero”, con cui ha scalato il Monte Bianco dopo un intervento di protesi all’anca. Un racconto di resilienza e passione per la montagna.

Domenica 1 giugno sarà una giornata densa di proposte. Si comincia già alle 9.30, con ritrovo presso il Campo Sportivo di Cesuna, con un’attività di orienteering a cura dell’associazione A7C SOK. I partecipanti saranno guidati in un percorso formativo che comprende teoria e pratica, con utilizzo di mappa, bussola e app GPS. L’attività sarà replicata anche la domenica. Alle due lezioni di yoga, di cui una propedeutica alla corsa (alle 11.00 e alle 17.00 al Palazzetto Polifunzionale di Canove di Roana), seguirà un incontro alla Fonte degli Elfi di Tresche Conca (ore 16.00) con CAI e Soccorso Alpino dedicato alla sicurezza in montagna.

Alle ore 18.00, il Palazzetto Polifunzionale di Canove ospiterà un dibattito pubblico dedicato ai temi della salute, del benessere e della buona alimentazione. Interverranno Giulio Bassanese, esperto di foraging – la raccolta sostenibile di piante, erbe, frutti e funghi selvatici – e divulgatore ambientale impegnato nella promozione di uno stile di vita consapevole e in armonia con la natura: Matteo Ercolin, giornalista e fondatore di Health Marketing®, società specializzata nella comunicazione sanitaria, nonché editore della testata “Di Salute”. Il dibattito sarà moderato da Stefania Longhini del Giornale dell’Altopiano. La giornata si concluderà alle ore 20.30 con un suggestivo cinema esperienziale all’aperto (o al coperto in caso di maltempo), con la proiezione di un film legato alla Natura.

Domenica e lunedì, 1 e 2 giugno, prenderà vita la Loch Trail Cup – Run of Legends, uno degli eventi di trail running più attesi dell’anno. Con partenza dal Laghetto di Roana dalle ore 8.00, il percorso di domenica, 43 km, non solo metterà alla prova gli atleti, ma li condurrà in un vero e proprio viaggio nei luoghi iconici della Grande Guerra, tra cui le Batterie di Rossapoan, il Forte Verena e il Forte Campolongo, fino alle suggestive voragini carsiche come la celebre Stonhaus, legata a leggende cimbre. Il tracciato si concluderà nella Val d’Assa, canyon glaciale di grande rilevanza archeologica e naturalistica. Il lunedì sono previsti percorsi ridotti di 23 km, 13 km, oltre a tracciati inclusivi per bambini, famiglie e persone con disabilità.

In parallelo si svolgeranno un’ulteriore sessione di orienteering (con ritrovo alle 15.00 al Campo Sportivo di Camporovere) ed escursioni in mountain bike ed e-bike con partenza da Treschè Conca e Cesuna, guidate da esperti, con momenti di degustazione lungo il percorso. Sono previste anche escursioni a piedi con guide di media montagna, articolate su quattro itinerari differenziati per età ed esigenze: Il fronte di Vaia – Monte Lemerle, Roana e le sue contrade, Le contrade di Treschè Conca e Tra luoghi leggendari: Carachigle – Stoanhaus.

“Naturalmente a Roana” è molto più di una manifestazione: è un invito a vivere la montagna in modo autentico, consapevole e rispettoso, scoprendo la bellezza di un territorio che ha ancora tanto da raccontare.

Il programma completo, gli orari e le modalità di iscrizione ai singoli eventi è disponibile sul sito

www.naturalmenteroana.it