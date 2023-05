MONTECCHIO – Prende fuoco un materasso: muore una donna, intossicato il marito

Alle 7:00, di mercoledì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Alessandro Volta in località Alte Ceccato nel comune di Montecchio Maggiore per l’incendio di un materasso: deceduta una 51enne, intossicato il marito per aver respirato del fumo. I vigili del fuoco arrivati da Arzignano, nell’abitazione disposta su due livelli, hanno buttato fuori dal primo piano il materasso in lattice che continuava a fumare, mentre la donna portata fuori dalla stanza piena di fumo dal marito era purtroppo deceduta, come accertato dal personale del Suem. L’uomo sotto shock è stato assistito dal personale sanitario e trasferito per accertamenti in pronto soccorso. Le cause dell’incendio del materasso sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco e dei carabinieri intervenuti sul posto. Sembra che l’uomo dormisse in un’altra stanza e si sia accorto del fumo, abbia quindi tentato di rianimare la donna inutilmente. L’abitazione è stata arieggiata e messa in sicurezza dai vigili del fuoco.