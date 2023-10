MONTECCHIO MAGGIORE – Medico condannato a 4 anni e 2 mesi per violenza sessuale

Era accusato di avere violentato la sua paziente, e martedì è arrivata la sentenza. Dario Sonaglioni, gastroenterologo di 64 anni residente ad Altavilla Vicentina, è stato condannato a quattro anni e due mesi dal Tribunale di Vicenza per violenza sessuale continuata.

L’imputazione si riferisce al giugno 2021, quando l’uomo esercitava al Medica Group di Montecchio Maggiore. La vittima, una vicentina di 36 anni, si sarebbe rivolta a lui per curare alcuni problemi intestinali, su consiglio di un altro professionista che svolgeva la professione nello studio.

Dopo essere stata fatta spogliare e adagiare su un lettino utilizzato per le visite ginecologiche, l’uomo avrebbe iniziato dapprima ad accarezzarla su tutto il corpo, per poi spostarsi sulle parti intime, che sarebbero state penetrate dalle mani del medico, senza l’utilizzo dei guanti, in entrambe le visite. Nella seconda, addirittura, la donna sarebbe arrivata a perdere sangue.

Oltre alla condanna a quattro mesi e due anni, il giudice ha condannato il gastroenterologo a un risarcimento di 15mila euro. Attualmente l’uomo continua a esercitare e i suoi legali, Pierluigi Vinci e Lino Roetta, annunciano il ricorso.