MONTECCHIO M. – “Sono tuo nipote, ho fatto un incidente”, ma l’anziana non ci casca

Nel corso della giornata del 17 maggio 2023 una cittadina 76enne residente a Montecchio Maggiore ha denunciato alla Tenenza Carabinieri della città castellana di essere stata contattata sulla propria utenza telefonica una telefonata da parte un soggetto che si presentava come il nipote residente in Svizzera.

L’uomo raccontava all’anziana signora di essere a Vicenza e di essere rimasto coinvolto in un

sinistro stradale e di avere bisogno di denaro per risolvere la situazione creatasi con l’assicurazione

dell’auto che era scaduta.

La donna che aveva avuto modo di confrontarsi con una conoscente sugli incontri svolti dall’Arma

dei Carabinieri per la prevenzione delle truffe, iniziava a porre qualche quesito all’ignoto.

L’uomo capito di essere stato scoperto interrompeva repentinamente la telefonata.

Sono attualmente in corso indagini per risalire all’identità del truffatore.