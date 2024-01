MONTECCHIO – Liti in famiglia e un furto al Tosano, gli interventi dei carabinieri

Nel pomeriggio di giovedì 25 gennaio 2024, il Comando Compagnia carabinieri di Valdagno ha attuato, d’iniziativa, un servizio ad ampio raggio finalizzato al controllo del territorio di propria competenza, con particolare attenzione all’abitato di Montecchio Maggiore. Una vasta giurisdizione che comprende la valle dell’Agno, da Recoaro Terme a sino a Montecchio Maggiore, e la valle del Chiampo, da Crespadoro sino a Montebello Vicentino.

In circuito 10 pattuglie con il coinvolgimento del Nucleo Operativo e Radiomobile di Compagnia, della Tenenza di Montecchio Maggiore e delle Stazioni di Arzignano, Chiampo, Crespadoro, Trissino e Valdagno.

Nel corso del servizio sono state identificate 35 persone e controllati 21 veicoli. A Montecchio Maggiore i Carabinieri hanno sedato due liti in famiglia, evitando ulteriori conseguenze, per poi intervenire presso il supermercato Tosano di viale Trieste dove si stava consumando un tentativo di furto. Colto in flagranza l’autore del reato, lo stesso è stato identificato in un pregiudicato straniero, contestualmente deferimento

all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà.