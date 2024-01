MONTECCHIO – Auto prende la rotatoria al contrario e si incastra sul guardrail: due feriti

Alle 2:45 di domenica notte, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SR 11 a Montecchio Maggiore, in viale Milano, per un’auto finita incastrata sotto il guardrail dopo aver imboccato al contrario la rotatoria. Nell’occasione, sono rimasti feriti il conducente e un passeggero.

I pompieri, arrivati da Arzignano, hanno messo in sicurezza la Volkswagen Polo per poi disincagliarla, mentre i due feriti sono stati presi in cura dal personale del Suem e trasferiti in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 4 circa.