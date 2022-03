MONTECCHIO – Aperta nuova rotatoria sulla S.S. 11

Eliminato in via definitiva lo scorso weekend l’impianto semaforico, la nuova rotatoria di piazza San Paolo, all’incrocio tra viale Trieste, via Pozzan e Via Nogara, è stata aperta al traffico. Si tratta di un’opera da 350 mila euro che permetterà di rendere più fluida, ma anche più sicura, la viabilità della zona e rientra nel piano complessivo di riqualificazione previsto dall’Amministrazione comunale per la frazione di Alte Ceccato.

L’apertura del rondò permetterà inoltre di rendere più agevole il transito dei veicoli sulla S.S. 11 anche in vista del cantiere per l’abbattimento del cavalcaferrovia di via Battaglia per consentire i lavori della linea Alta Velocità/Alta Capacità che interesserà Montecchio Maggiore a partire da aprile.

Già predisposta la segnaletica per regolare il nuovo senso circolatorio, nei prossimi giorni verranno realizzate ulteriori opere di completamento, le isole spartitraffico tra viale Trieste e l’anello rotatorio e il tratto di marciapiede Sud Est. La nuova rotatoria avrà un diametro esterno di 40 metri e un’aiuola centrale di 9 metri di raggio.

La fine dei lavori, con l’asfaltatura definitiva, è prevista entro l’estate 2022.