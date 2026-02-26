CRONACAVENETO
26 Febbraio 2026 - 10.24

Minacciano di morte un tifoso della squadra avversaria in Promozione: 3 ultras colpiti da Daspo

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Tre tifosi del Monselice sono stati colpiti da un Daspo dalla questura di Padova per aver minacciato di morte un tifoso della squadra avversaria. Ne dà notizia oggi Ansa Veneto.

Per un 20enne la durata è di 3 anni, per gli altri due invece, un 45enne e un 34enne, è di due anni. Il fatto è accaduto l’1 febbraio a Padova e in campo si affrontavano la Nuova Monselice e il Torre, partita valevole per il campionato di Promozione.Alla fine del primo tempo, a seguito di svariati episodi in cui un gruppo di appartenenti alla tifoseria del Monselice aveva offeso e minacciato i giocatori del Torre e contro la terna arbitrale,. Uno dei tifosi si è avvicinato agli esagitati cercando di riportare la situazione alla calma, ma è stato accerchiato dai supporters del Monse3lice che l’hanno insultato e minacciato di morte con frasi come “ti uccidiamo, abbiamo le nocche dure, vedrai a fine partita… ti ammazziamo”. L’intervento di altri ospiti ha evitato il peggio, allontanando gli aggressori che hanno tenuto lo stesso comportamento poco dopo anche nei pressi del bar dello stadio. La situazione è stata ripristinata dall’intervento delle ‘volanti’ che hanno poi chiamato il 118 per assistere il tifoso aggredito, considerata la sua particolare condizione cardiopatica. I tre ultras del Monselice, sono stati denunciati per minacce
   

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Minacciano di morte un tifoso della squadra avversaria in Promozione: 3 ultras colpiti da Daspo | TViWeb Minacciano di morte un tifoso della squadra avversaria in Promozione: 3 ultras colpiti da Daspo | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy