Minacciano di morte un tifoso della squadra avversaria in Promozione: 3 ultras colpiti da Daspo

Tre tifosi del Monselice sono stati colpiti da un Daspo dalla questura di Padova per aver minacciato di morte un tifoso della squadra avversaria. Ne dà notizia oggi Ansa Veneto.

Per un 20enne la durata è di 3 anni, per gli altri due invece, un 45enne e un 34enne, è di due anni. Il fatto è accaduto l’1 febbraio a Padova e in campo si affrontavano la Nuova Monselice e il Torre, partita valevole per il campionato di Promozione.Alla fine del primo tempo, a seguito di svariati episodi in cui un gruppo di appartenenti alla tifoseria del Monselice aveva offeso e minacciato i giocatori del Torre e contro la terna arbitrale,. Uno dei tifosi si è avvicinato agli esagitati cercando di riportare la situazione alla calma, ma è stato accerchiato dai supporters del Monse3lice che l’hanno insultato e minacciato di morte con frasi come “ti uccidiamo, abbiamo le nocche dure, vedrai a fine partita… ti ammazziamo”. L’intervento di altri ospiti ha evitato il peggio, allontanando gli aggressori che hanno tenuto lo stesso comportamento poco dopo anche nei pressi del bar dello stadio. La situazione è stata ripristinata dall’intervento delle ‘volanti’ che hanno poi chiamato il 118 per assistere il tifoso aggredito, considerata la sua particolare condizione cardiopatica. I tre ultras del Monselice, sono stati denunciati per minacce

