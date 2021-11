Maratona di New York: terzo posto per il bassanese Faniel

Un veneto sul gradino più basso del podio della Maratona di New York. La tradizionale corsa autunnale, giunta alla cinquantesima edizione, ha visto la vittoria del keniano Albert Korir, primo in 2h08’22”, giunto davanti al marocchino Mohamed El Aaraby, secondo in 2h09”06. Alle spalle dei primi due, un italiano: si tratta di Eyob Faniel, arrivato in 2h09’56”, firmando la miglior prestazione italiana dell’anno. Faniel vive a Bassano del Grappa ed è tesserato per le Fiamme Oro di Padova.

L’ultima volta che un italiano era arrivato sul podio a New York risaliva al 1997, quando fu Stefano Baldini a riuscirci. Faniel è anche il primo europeo a chiudere tra i primi dieci a New York nell’ultima decade; è inoltre il settimo italiano di sempre ad arrivare sul podio newyorchese dopo Pizzolato, Poli, Leone (tutti vincitori), De Madonna, Bettiol e, appunto, Baldini.