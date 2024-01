Manifestazione del Bocciodromo contro Israele: scontri in zona Fiera, prime reazioni della politica

La risposta delle forze dell’ordine al tentativo del corteo dei centri sociali del Nordest di forzare l’ingresso alla fiera dell’oro di Vicenza, in protesta contro la presenza di espositori di Israele, è stata caratterizzata dall’utilizzo di cariche della polizia e degli idranti.

Gli scontri hanno avuto inizio intorno a mezzogiorno, quando i manifestanti hanno deviato dal percorso programmato del corteo e hanno cercato di avanzare verso i padiglioni della fiera, dopo aver tranciato la catena di un cancello dell’ingresso posteriore del quartiere espositivo. In questo punto, gli agenti in assetto anti-sommossa hanno affrontato i manifestanti, equipaggiati con scudi, barrere e fumogeni. Sono scattate alcune cariche al fine di alleviare la pressione esercitata dai dimostranti, successivamente gli idranti sono stati impiegati per disperdere i facinorosi.

Durante gli scontri, uno degli agenti è rimasto ferito a causa dell’esplosione di un grosso petardo. La giornata è stata segnata da tensioni, e un ulteriore raduno, organizzato dalla comunità palestinese, è previsto nei pressi della Fiera nel pomeriggio.

Arrivano anche le prime reazioni della Politica

Silvio Giovine, Deputato e Coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia a Vicenza

“Arrivano purtroppo le prime immagini degli scontri tra gli esponenti dei centri sociali del Bocciodromo e le forze dell’ordine, con diversi agenti che risultano già feriti. Totale solidarietà di Fratelli d’Italia ai ragazzi in divisa: una settimana, quella di Vicenzaoro, in cui le forze dell’ordine sono già chiamate a sforzi fuori dall’ordinario per assicurare la buona riuscita di un evento che mostra Vicenza al mondo e che non meritava uno scenario simile. Temevamo potesse accadere, e purtroppo è accaduto. Una manifestazione che già dal suo annuncio evidenziava tutta l’ignoranza, l’arroganza, la violenza, l’antisemitismo, il razzismo di queste persone che oggi, ricordiamolo, stanno manifestando contro la semplice presenza di espositori israeliani in fiera. È il momento di dire basta! Questa gentaglia, questi teppisti, questi delinquenti devono essere assicurati alla giustizia e soprattutto, cacciati da uno spazio pubblico che il comune dovrebbe invece affidare ad associazioni che hanno veramente a cuore Vicenza e i vicentini”.

Giorgio Conte, consigliere comunale FdI

Gli incidenti di oggi erano di fatto preannunciati, ma evidentemente sottovalutati.

Sei agenti delle forze dell’ordine rimasti feriti è un bilancio inaccettabile.

Il Bocciodromo si conferma una realtà potenzialmente pericolosa che turba e permette ad altri di sovvertire l’ordine pubblico.

Raggiunto l’obiettivo della ribalta nazionale, quella di oggi rischia di essere la prima manifestazione di una lunga serie di eventi che va fermata senza alcun indugio.

Reitero e ribadisco la richiesta alla Amministrazione Comunale di revocare ogni c