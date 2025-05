Maltempo nel Vicentino, Sindaci chiedono incontro urgente al Ministro Musumeci. Danni per 27 milioni al patrimonio comunale

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

I Sindaci di 7 Comuni del Vicentino hanno scritto una lettera congiunta al Ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, per richiedere un incontro urgente in seguito ai gravi danni causati da un’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito il territorio il 17 aprile 2025. I firmatari sono Maurizio Zordan (Valdagno), Alessia Bevilacqua (Arzignano), Francesco Lanaro (Cornedo), Dario Tovo (Brogliano), Davide Faccio (Trissino), Davide Dorantani (Castelgomberto) e Armando Cunegato (Recoaro).

Nella lettera, i Sindaci descrivono le drammatiche conseguenze dell’evento calamitoso, che ha causato la perdita di due vite e ingenti danni materiali, stimati in circa 27 milioni di euro per il solo patrimonio pubblico comunale. A questa cifra si aggiungono i danni alle proprietà private e alle infrastrutture dei corsi d’acqua.

I primi cittadini esprimono la preoccupazione e le difficoltà delle loro comunità, sottolineando la necessità di risposte rapide e concrete per la messa in sicurezza del territorio e il ristoro dei danni subiti. “A oggi, il Consiglio dei Ministri non ha ancora riconosciuto lo stato di emergenza nazionale su richiesta della Regione,” evidenziano i Sindaci, sottolineando l’importanza di questo passaggio per affrontare efficacemente la situazione.

I Sindaci rivolgono quindi un appello al Ministro Musumeci, chiedendo un incontro per sollecitare il riconoscimento dello stato di emergenza, l’erogazione di adeguate risorse economiche e l’individuazione di procedure amministrative rapide per la realizzazione degli interventi strutturali necessari a ridurre il rischio e prevenire ulteriori pericoli.

La lettera, datata 13 maggio 2025 e firmata dai Sindaci di Arzignano, Brogliano, Castelgomberto, Cornedo Vicentino, Recoaro Terme, Trissino e Valdagno, è stata inviata anche ai rappresentanti regionali e nazionali del Veneto.