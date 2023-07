Maltempo in Veneto, oltre 400 gli interventi (FOTO&VIDEO)

Sono già oltre 400 gli interventi eseguiti dai vigili del fuoco per l’emergenza maltempo, che ha principalmente colpito le province di Venezia, Treviso e Vicenza. Oggi ancora in corso operazioni di soccorso nelle province di Venezia e Treviso, dove stanno lavorando in totale 14 squadre per il ripristino delle condizioni di sicurezza di diversi luoghi. Interventi soprattutto con autoscale e autogrù per rimuovere rami, piante pericolanti ed elementi pericolosi dai tetti danneggiati.