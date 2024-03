MALO – Strade allagate: il sindaco fa appello ai proprietari di terreni (i fossi sono otturati)

A seguito delle abbondanti piogge di fine febbraio e primi di marzo, anche nel territorio comunale maladense si sono verificate criticità. Se il livello dei torrenti, monitorato costantemente dai volontari della Protezione civile locale, non ha creato eccessivi disagi, alcune strade sono finite sotto acqua a causa dei fossati non più esistenti. In particolare sono emerse criticità nelle vie Vergan, Canova e Sant’Agostino, quest’ultima al confine con il territorio di Villaverla, tanto dal richiedere un intervento congiunto dei tecnici di entrambi i Comuni. Problemi anche in via Molinetta, in direzione di Borgo Redentore. Numerose le segnalazioni giunte in municipio da parte dei cittadini.

<Con i responsabili dell’ufficio tecnico abbiamo verificato la situazione – afferma il sindaco Moreno Marsetti. – La causa principale degli allagamenti è dovuta alla chiusura dei fossati, che non garantisce il deflusso normale dell’acqua, costretta a riversarsi sulla sede stradale. Abbiamo intenzione di contattare tutti i proprietari di terreni e i titolari delle attività situate nelle zone allagate. Serve la loro collaborazione per riaprire i fossati>.

Uno smottamento si è verificato a monte Pian, ed anche in questo caso è stata chiesta la collaborazione del proprietario dell’area per ripristinare la viabilità. Viste le previsioni di altre precipitazioni atmosferiche nei prossimi giorni, l’allerta rimane alta e la situazione monitorata con attenzione.