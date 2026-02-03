ECONOMIA
3 Febbraio 2026 - 17.53

Lotta allo spreco: con “A buon fine” targato Coop donate 1700 tonnellate di cibo

REDAZIONE
Lo scorso anno sono andati a ‘buon fine’ 1700 tonnellate di cibo disponibili nei punti vendita di Coop Alleanza 3.0 che altrimenti sarebbero andati sprecati e invece hanno garantito oltre 9mila pasti giornalieri a chi aveva più bisogno. Si chiama infatti ‘A buon fine’ l’iniziativa della cooperativa contro lo spreco alimentare che prevede che gli alimenti vicini a scadenza siano messi in sconto, dal 30 al 50%, per i soci in un’area dedicata.Questo ha permesso un risparmio agli acquirenti di 29 milioni. E poi i prodotti invenduti o con qualche leggera imperfezione nelle confezioni sono stati donati a 350 realtà locali che assistono persone che vivono in condizioni di disagio o animali abbandonati.  ANSA VENETO

