LONIGO – Il Comune contro il caro-energia

L’anomalo ed esorbitante aumento dei costi dell’energia verificatosi negli ultimi mesi, sta comportando pesanti ripercussioni anche sul bilancio del Comune di Lonigo: se le proiezioni di spesa relative ai prossimi mesi dovessero essere confermate, infatti, non ci sarà copertura finanziaria con le risorse di bilancio previste per l’anno 2022. “Una notevole quota della spesa per l’energia è impegnata per il funzionamento degli impianti di illuminazione pubblica del territorio comunale, oltre che per la climatizzazione invernale ed estiva dei fabbricati comunali e degli edifici scolastici – spiega l’assessore ai lavori pubblici Andrea Castiello – ed è per questo che sono molti gli interventi previsti dal nostro Comune per combattere il caro energia”.

EDIFICI COMUNALI

Per quanto riguarda la gestione calore e l’efficientamento degli edifici comunali, è stato assegnato l’appalto, come spiega Castiello: “Un intervento importante che riguarda nella sua complessità tutti gli stabili comunali e ne permetterà la riduzione dei costi, la riduzione della Co2 emessa, il miglioramento del confort e una gestione più oculata dell’energia e la conseguente riduzione del consumo di gas per il riscaldamento. È previsto anche l’isolamento di alcune scuole e strutture pubbliche, oltre che la sostituzione della caldaia in tutti gli stabili comunali oggetto di intervento”. L’intervento prevede una riduzione di circa il 12% immediato dei consumi, evitando gli sprechi e gestendo in modo intelligente le strutture, per un totale di circa 830.000 Mila euro di investimento a carico del gestore. Per quanto riguarda, ancora, gli interventi strutturali volti alla riduzione dei consumi energetici, sono in fase di definizione e progettazione interventi complessivi di efficientamento riguardanti il teatro comunale.

L’ILLUMINAZIONE

L’amministrazione ha anche inserito nel programma delle opere pubbliche l’efficientamento dell’illuminazione interna degli edifici comunali, per ridurre considerevolmente l’energia spesa per illuminare le scuole e gli edifici pubblici e i luoghi di lavoro e conseguentemente ridurre la spesa per la bolletta energetica: “Un intervento previsto per il prossimo anno – dice Castiello – che prevede il progressivo passaggio dei corpi luminosi completamente a led. In tal senso è già stato sostituito l’intero impianto di illuminazione interna di villa Mugna, sede del municipio, per circa 70.000 euro”. Per quanto riguarda l’illuminazione pubblica, gli attuali impianti sono già abbondantemente performanti, essendo stati completamente efficientati nell’anno 2016, ma tuttavia l’incidenza della spesa per il loro normale funzionamento nell’attuale congiuntura è consistente e in costante ed elevato aumento: “La medesima problematica è già stata affrontata dalle altre Amministrazione dell’Area Berica – spiega Castiello – il cui orientamento generale, di fronte a tali scenari e nell’incertezza di ristori da parte del Governo, si è indirizzato verso lo spegnimento in alcune fasce orarie dell’illuminazione pubblica”. L’Amministrazione ha ritenuto necessario adottare le azioni necessarie per contenere i consumi energetici degli impianti di illuminazione pubblica senza spegnere l’impianto di pubblica illuminazione, ma riducendo l’intensità luminosa e gli orari di funzionamento: tale intervento è già in atto da giugno, con una riduzione del 20% dei costi, e questo ha evitato, per ora, il completo spegnimento della pubblica illuminazione a tutela della pubblica e privata incolumità e della sicurezza.