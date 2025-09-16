Le imprese orafe venete in contrazione tra e-commerce e materie prime

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Le imprese orafe attive oggi in Veneto sono circa 2.500, di cui 1.054 artigiane, con 11.889 addetti impiegati complessivi, ma il comparto è in contrazione: dal 2019 ad oggi il saldo tra aperture e chiusure è negativo per 82 unità. Lo rileva un’indagine di Strategy Innovation (università Ca’ Foscari di Venezia) per la Confartigianato del Veneto, alla base di un convegno sul tema previsto oggi a Marghera (Venezia).

Le botteghe orafe, in Veneto concentrate prevalentemente tra le province di Vicenza e di Padova, secondo l’analisi starebbero vivendo una fase di “forte vulnerabilità”, strette tra la crescente concorrenza dell’e-commerce, che in Italia vale ormai 1,8 miliardi di euro (il 28% del fatturato del settore) e la volatilità delle materie prime, con un dollaro che in dieci anni ha triplicato il proprio valore, rendendo sempre più onerosa la lavorazione dei preziosi.

“Ma questo – interviene Piero Marangon, presidente del gruppo di mestiere orafi di Confartigianato – non significa che il settore non abbia futuro: significa che dobbiamo cambiare approccio creando reti d’impresa.L’Associazione intende costituire un veicolo fortemente managerializzato, in cui far confluire tutti gli asset degli artigiani in cambio di una partecipazione proporzionale all’entità del valore degli asset confluiti, per riuscire a centralizzare parte delle operations, innovandole e per costituire un brand forte e ‘Made in Italy’, legato ai valori distintivi delle botteghe orafe – conclude – e adatto a intraprendere da subito un percorso commerciale su scala internazionale”. ANSA VENETO

