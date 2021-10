Lascia la barista minorenne da sola a servire alcolici: denunciato e multato proprietario di un bar

Il gestore di un locale in centro a Bassano, sito in viale dei Martiri, è stato multato perché la sua commessa, minorenne, somministrava alcolici nonostante questo sia proibito dalla legge. Inoltre, questo sarebbe avvenuto in assenza del titolare (impegnato in delle commissioni), facendo così scattare la denuncia penale oltre che la multa ai danni dell’uomo. L’ispezione è arrivata dopo diverse osservazioni da parte della clientela: il sopralluogo della polizia ha confermato l’irregolarità della situazione. Lo riporta il Giornale di Vicenza.