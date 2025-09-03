“La religione della libertà” riceve la menzione speciale Premio Montagne Italiane al Film Festival della Lessinia

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Il documentario La religione della libertà (Italia, 2025, 40’), diretto da Marco Zuin e Giulio Todescan, ha ricevuto sabato 30 agosto a Bosco Chiesanuova (Verona) una menzione speciale nell’ambito della 31ª edizione del Film Festival della Lessinia, rassegna internazionale che da oltre trent’anni dà voce alle storie, alla vita e alle culture delle montagne.

In concorso nella sezione Montagne Italiane, dedicata a pellicole che raccontano il legame – cercato, perduto, ritrovato – tra gli uomini e la terra, il film è stato premiato dalla giuria Premio Montagne Italiane composta da Massimiliano Baroni, Morena Bertoldi, Primo Vicentini e Ilenia Zanoni con la seguente motivazione:

“Sfruttando in modo appropriato una pluralità di fonti e grazie a diverse tecniche di regia, il film ci fornisce un ritratto puntuale, preciso e profondamente umano del capitano Toni Giuriolo, uomo integerrimo che fece del valore etico delle scelte la sua caratteristica, uomo colto e generoso che donò la vita alla resistenza culturale e di azione contro la barbarie, educando con il suo esempio e la sua fiducia nell’umanità, unico confine e insieme punto di partenza per la sua missione di apostolo della religione della libertà”.

Il documentario per la prima volta racconta la vicenda di Antonio Giuriolo (Arzignano, 1912 – Lizzano in Belvedere, 1944), giovane intellettuale antifascista, capitano nella Resistenza, amico di Norberto Bobbio e Aldo Capitini, raccontato da Luigi Meneghello nel romanzo I piccoli maestri.