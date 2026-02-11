La Cornovaglia nel 2026 ha visto solo pioggia

Da inizio anno, alcune zone della Cornovaglia stanno registrando pioggia tutti i giorni, con il Met Office che segnala un gennaio tra i più bagnati di sempre nella contea.

A Cardinham, gli studenti della scuola primaria hanno raccontato che spesso non possono uscire a giocare durante la ricreazione, perdendo così la possibilità di sfogare energie e tornare in classe più concentrati. Il dirigente scolastico Matt Larcombe ha sottolineato quanto sia difficile per i bambini rimanere ore e ore al chiuso: «Ci piace stare all’aperto. Essere bloccati dentro per così tanto tempo rende l’apprendimento davvero complicato. Il maltempo ci costringe a pianificare attentamente ogni attività all’aperto».

Nonostante la pioggia, Cardinham Woods è rimasta molto frequentata. Sam Lebbern, responsabile ricreativo dell’area, ha dichiarato: «Il sito è stato costantemente più affollato del previsto, considerando il cattivo tempo che abbiamo avuto». Tuttavia, la pioggia ha creato alcune difficoltà, soprattutto legate al rischio di allagamenti.

Per ridurre il problema, negli scorsi mesi sono stati realizzati interventi di gestione naturale delle acque in collaborazione con il Westcountry Rivers Trust. Lebbern ha spiegato: «Abbiamo costruito delle dighe permeabili e inserito ostacoli nel fiume, in modo che quando il livello dell’acqua sale, il flusso a monte rallenti e non provochi allagamenti nella zona centrale. Questo lavoro è stato fondamentale per mantenere il sito aperto anche durante forti piogge».

Anche North Wyke e Astwood Bank hanno registrato rovesci quotidiani finora, confermando come l’inizio del 2026 sia stato particolarmente piovoso per la Cornovaglia. Nonostante tutto, i visitatori locali hanno continuato a frequentare i siti all’aperto, dimostrando resilienza e buona volontà di fronte al maltempo.