Proclamato l’uomo più bello dell’India”, ma il web ride: chi è davvero il Justin Bieber indiano

Suraj Chavan, soprannominato il Justin Bieber indiano, si proclama l’uomo più bello dell’India. Ma la verità è molto diversa.

C’è chi sogna una carriera musicale, chi una parte al cinema e chi, senza troppi giri di parole, decide di autoproclamarsi “l’uomo più bello dell’India”. È il caso di Suraj Chavan, influencer trentenne diventato virale negli ultimi giorni per un’affermazione che ha fatto più rumore delle sue canzoni: secondo lui (e secondo internet, almeno per qualche ora) sarebbe stato eletto il maschio più affascinante del Paese.

Peccato che quel concorso non sia mai esistito.

A chiarire il piccolo “dettaglio” è stata l’emittente NewsX, che ha smentito categoricamente qualsiasi elezione ufficiale, ricordando anche che in India non esiste alcun concorso nazionale di bellezza maschile. Ma quando il web ha già deciso di divertirsi, tornare indietro è impossibile.

Il Justin Bieber che non ti aspetti

Suraj Chavan è noto online come il “Justin Bieber indiano”, soprannome che deve quasi esclusivamente alla sua acconciatura a casco, identica a quella sfoggiata dal cantante canadese agli inizi degli anni 2010. La somiglianza, però, si ferma lì: niente pop da classifica, niente milioni di dollari, niente Hailey Bieber ad aspettarlo a casa.

Eppure, contro ogni logica estetica occidentale, Suraj funziona. Eccome se funziona.

Grezzo, spontaneo, virale

La sua ascesa nasce sui social, dove pubblica video grezzi, spontanei, spesso senza copione, diventando un personaggio amatissimo proprio per quella che molti definirebbero una bellezza… alternativa. Secondo Says.com, ha superato i 2,7 milioni di follower su Instagram, arrivando complessivamente a oltre 4,5 milioni di seguaci sulle varie piattaforme.

Tra cover improbabili delle canzoni di Justin Bieber e apparizioni sempre sopra le righe, Suraj è diventato una star trash-pop perfetta per l’era dei social: discutibile, virale, impossibile da ignorare.

Dal reality al cinema

La popolarità esplode definitivamente quando vince la quinta stagione di Bigg Boss Marathi, la versione indiana del Grande Fratello. Da lì il salto nel cinema è quasi automatico: nel 2025 recita nel film romantico “Zapuk Zupuk”, dimostrando che, bello o brutto che sia, il pubblico lo guarda eccome.

Una storia che fa abbassare il sarcasmo

Dietro meme e risate, però, c’è una storia tutt’altro che leggera. Nato nel Maharashtra e cresciuto a Baramati, Suraj è rimasto orfano da bambino ed è stato allevato dalle sue cinque sorelle maggiori. Prima della fama faceva lavori saltuari per 300 rupie al giorno (meno di 4 euro) ed è stato costretto a lasciare la scuola dopo l’ottavo anno.

Forse è anche per questo che oggi, davanti a milioni di follower, si prende tutto: applausi, critiche e titoli immaginari.

L’uomo più bello? Forse no. Il più virale? Sicuro.

Che Suraj Chavan sia davvero “l’uomo più bello dell’India” è altamente discutibile, soprattutto se il confronto è con star come Hrithik Roshan, Ranbir Kapoor o Rohit Khandelwal. Ma una cosa è certa: nel campionato della viralità, Suraj gioca in Serie A.

E nel mondo dei social, a volte, essere memorabili batte essere belli.