Joe Formaggio critica la presentazione del libro sui lupi: “Un monologo ideologico”

Venezia, 8.02.2023. Joe Formaggio, Fratelli d’Italia:”La presentazione avvenuta del libro “Il ritorno del lupo sulle montagne vicentine” è l’ennesimo monologo ideologico animalista”.

Il Consigliere regionale Joe Formaggio di Fratelli d’Italia dichiara:”Ieri in Consiglio Regionale c’è stata la presentazione del libro “Il ritorno del lupo sulle montagne vicentine”, alla quale hanno presenziato i consiglieri regionali Guarda e Zannoni”. Continua Formaggio:”Ovviamente non ho letto il libro e non lo farò, visti i contenuti esternati già da correlatori nella presentazione, famosi per la loro ideologia animalista, avendo effettuato il loro monologo e comizio politico, impartendo lezioni di moralità e superiorità tipici del mondo della sinistra”. Conclude Joe Formaggio:”Come hanno visto i presentatori, in Regione del Veneto tutti possono dire la propria, a differenza di chi attacca e offende chi la pensi diversamente. Io sosterrò sempre l’abbattimento del lupo che crea problemi al nostro territorio, ai cittadini, agli agricoltori e le mie iniziative in Consiglio Regionale certificano questo: sempre al fianco dei cacciatori, con buona pace degli animalisti”.