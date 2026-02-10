Inferno USA – Irlandese arrestato dall’ICE senza motivo: cinque mesi di detenzione nonostante il permesso di lavoro valido

Un cittadino irlandese rischia la deportazione dagli Stati Uniti nonostante abbia un permesso di lavoro valido, sia sposato con una cittadina statunitense e gestisca un’attività propria. Seamus Culleton, originario della contea di Kilkenny, è rimasto trattenuto per cinque mesi dall’Immigration and Customs Enforcement (ICE), vivendo condizioni drammatiche nelle strutture di detenzione.

Secondo il suo avvocato, Ogor Winnie Okoye, Culleton era un “immigrato modello” vittima di un sistema capriccioso e inetto”. L’uomo, che vive negli Stati Uniti dal 2009, era entrato con un’esenzione dal visto e, dopo aver sposato la moglie Tiffany Smyth, aveva avviato la pratica per ottenere la residenza permanente legale, con permesso di lavoro approvato nell’aprile 2025.

L’arresto è avvenuto il 9 settembre 2025 in un negozio di ferramenta di Boston, durante un’operazione casuale dell’immigrazione. Culleton è stato trasferito tra varie strutture, tra cui Buffalo (New York) ed El Paso (Texas), condividendo la cella con oltre 70 uomini. Lì ha vissuto condizioni estreme: freddo, umidità, scarsa igiene, risse per il cibo e piaghe e infezioni dovute alle condizioni del centro.

Durante la detenzione gli è stato chiesto di firmare documenti per l’espulsione: lui ha rifiutato, dichiarando di voler contestare l’arresto. Nonostante un giudice abbia autorizzato il rilascio dietro cauzione di 4.000 dollari – pagata dalla moglie – l’ICE ha continuato a trattenerlo. Culleton vuole ora far esaminare le firme da esperti grafologi e mostrare un video che prova il suo rifiuto.

La vicenda ha avuto grande impatto anche in Irlanda. La sorella Caroline ha raccontato che la famiglia segue con apprensione le condizioni fisiche e psicologiche dell’uomo, mentre il governo irlandese segnala un aumento dei casi di cittadini irlandesi trattenuti o minacciati di espulsione negli USA, passati da 15 nel 2024 a 65 lo scorso anno.

La moglie Tiffany ha definito la situazione un “incubo” e ha dichiarato: “Non augurerei mai questo a nessuno. Continuo a pregare per un miracolo ogni giorno.”

Culleton, padre e imprenditore, attende ora l’ultimo colloquio per confermare il suo status legale e spera di poter tornare alla vita che ha costruito negli Stati Uniti.