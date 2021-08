Incidente ad Arsiero: 25enne denunciata per omicidio stradale

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

I Carabinieri della Stazione di Valdastico hanno deferito in libertà A.M., 25enne di Arsiero, colpevole di omicidio stradale.

Ieri sera, alle 21, la donna stava uscendo in retromarcia da un parcheggio in via dei Longhi ad Arsiero, alla guida della sua Mercedes C220, omettendo di dare la precedenza ad una moto, una Honda CB1000R, condotta da un 40enne di Tonezza del Cimone; a bordo anche una coetanea di Vigonza.

A seguito dell’impatto, il conducente della moto è deceduto presso il San Bortolo per shock emorragico, mentre la sua compagna è in prognosi riservata all’ospedale di Mestre. I carabinieri hanno effettuato l’alcoltest sulla donna alla guida, con esito negativo, e i veicoli sono stati sequestrati.