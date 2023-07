In arrivo migranti nei Comuni del Vicentino

In aggiornamento

Gruppi di migranti sono stati inviati in diversi Comuni del Vicentino fra la scorsa notte e in mattinata. Nel pomeriggio di ieri la prefettura ha contattato i primi cittadini per avvertirli dell’arrivo dei migranti e invitandoli a provvedere alla loro sistemazione.

Sono segnalati per ora arrivi ad Altavilla, Sovizzo, Gambellara, Cornedo, ma dovrebbero arrivare a Trissino, Castelgomberto, Brogliano (elenco in aggiornamento).

Dalle prime informazioni i sindaci sono stati presi alla sprovvista, non avendo i rispettivi Comuni adeguate strutture per poter accogliere i migranti.