IL MINISTRO URSO A VICENZA: ELEZIONI REGIONALI, INDUSTRIA 5.0 E VALBRUNA

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso a Vicenza per incontrare imprenditori locali e rappresentanti del mondo politico provinciale. Durante la visita, il ministro ha affrontato temi chiave per lo sviluppo industriale del territorio, tra cui le prospettive legate all’Industria 5.0, la situazione dello stabilimento Valbruna e le imminenti elezioni regionali in Veneto, illustrando le priorità del governo per sostenere imprese e innovazione.