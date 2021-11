I carabinieri lo trovano con un coltello in tasca: denunciato 21enne

I carabinieri della stazione di Recoaro hanno denunciato in stato di libertà un 21enne di Valdagno per porto ingiustificato di arma. Il fatto è accaduto domenica sera, quando i militari hanno fermato il giovane durante i controlli per la Festa d’Autunno. Il ragazzo è stato fermato in auto intorno alle 22.30 e durante la perquisizione gli è stato trovato un coltello in acciaio a serramanico della lunghezza di circa 21 centimetri, che gli è stato sequestrato