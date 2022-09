Gruppo Mastrotto – Accordo storico con i sindacati

Gruppo Mastrotto: siglato con i sindacati un accordo storico per il settore conciario.

L’intesa nasce sui principi dell’innovazione e dello sviluppo sostenibile attraverso investimenti nella formazione continua dei dipendenti, premi di risultato incrementali collegati ad obbiettivi di redditività, produttività, qualità, sostenibilità e sicurezza e ad una maggiore flessibilità dell’orario di lavoro.

Arzignano (VI), 1 settembre 2022

È stata raggiunta nel mese di Agosto l’intesa sull’ipotesi di Contratto Integrativo Aziendale tra Gruppo Mastrotto, azienda leader a livello globale nel settore conciario con sede ad Arzignano (VI) e le sigle sindacali FILCTEM CGIL, FEMCA CISL e UILTEC UIL. Con questo accordo si struttura per la prima volta in ambito conciario un moderno sistema di Relazioni industriali, nel rispetto dei reciproci ruoli, basato su un dialogo e un confronto franco realizzato attraverso incontri periodici su temi strategici ed organizzativi dove la formazione diventa un asset dello sviluppo aziendale, che verrà promosso attraverso alcune azioni condivise volte a favorire il reperimento e l’inserimento di personale qualificato.

Gruppo Mastrotto si trova oggi, come molte aziende manifatturiere, ad affrontare sfide importanti in un contesto complesso, incerto, volatile e imprevedibile caratterizzato dai cambiamenti economici e sociologici rilevanti provocati dalle trasformazioni che la pandemia e la crisi globale, aggravata dal conflitto ucraino, stanno provocando. A fronte di ciò rimane importante porre in essere tutte le azioni volte a difendere la competitività aziendale gestendo i cambiamenti in atto attraverso la ricerca di nuovi modelli organizzativi e mettendo al centro il capitale umano. Il tutto in linea in linea con gli obiettivi ESG fissati dall’Agenda 2030.

Il Presidente del Gruppo Chiara Mastrotto ha commentato: “In uno dei momenti più difficili per l’economia globale, vogliamo continuare nel nostro percorso di innovazione, sviluppo e sostenibilità coinvolgendo le Parti sociali e creando un sistema di Relazioni Industriali aperto al dialogo e al confronto, dove le persone e il loro benessere si confermano un perno importante della nostra strategia People Next Level. Sono personalmente orgogliosa che vi sia stata la capacità di tracciare questo percorso e raggiungere questo risultato, individuando da un lato strumenti di flessibilità in grado di rispondere alle esigenze aziendali e nello stesso tempo favorire la conciliazione vita lavoro dei nostri collaboratori. La formazione rimane un punto fondamentale e coinvolgere le Parti sociali nel disegno di nuovi modelli atti a favorire l’inserimento qualificato in azienda e allo sviluppo delle competenze presenti è una tappa di un percorso virtuoso di crescita del nostro Gruppo.”

È un contratto che delinea rilevanti novità che tengono conto dell’evoluzione del contesto presente e futuro del mondo del lavoro. In particolare, in tema di orario di lavoro le Parti hanno posto l’accento sui temi della flessibilità produttiva e personale, aumentando gli strumenti atti a favorire le imprevedibili dinamiche produttive e le esigenze di conciliazione lavorativa e personale dei propri collaboratori.

Nella parte economica è previsto un premio che riguarderà gli oltre 1.100 collaboratori del Distretto vicentino con un valore di 600 euro annui che potrà essere incrementato in funzione del raggiungimento degli obiettivi che ancora una volta sono in piena coerenza con le direttrici di gestione del Gruppo, ossia di crescita attraverso la creazione di un prodotto di qualità in linea con le esigenze del cliente e con una grande attenzione ai temi della sostenibilità e della sicurezza. Valorizzare la sicurezza segna la volontà di sensibilizzare e coinvolgere tutti i collaboratori in un percorso di miglioramento continuo che ben si integra nel percorso di sostenibilità posto in essere dal Gruppo.

E’ un accordo che ha inserito tra i propri temi anche l’istituzione della Ore Etico Solidali, ossia la possibilità di donare ore di ferie e permessi, quale segno di grande attenzione ai collaboratori che potranno trovarsi in gravi situazioni di difficoltà.

La solidarietà è un tratto che caratterizza da sempre il Gruppo Mastrotto e che trova espressione internamente ed esternamente all’azienda attraverso molteplici iniziative di sostegno al territorio, che vanno dal Parkinson Caffè, al sostegno delle strutture sanitarie locali.