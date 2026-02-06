CRONACAITALIA e MONDO
6 Febbraio 2026 - 16.12

Grenoble, granata lanciata in salone di bellezza: sei feriti, tra cui un bambino

Tragedia sfiorata questo venerdì pomeriggio a Grenoble, dove sei persone, tra cui un bambino di cinque anni, sono rimaste ferite in modo lieve dopo che due uomini hanno lanciato una granata all’interno di un salone di bellezza.

L’episodio è avvenuto poco prima delle 15:00 all’estremità di Boulevard Gambetta, nei pressi di Place Gustave-Rivet. Secondo le prime ricostruzioni, i due uomini sarebbero entrati nel locale, hanno gettato l’ordigno e si sono poi dati alla fuga. Il tipo di granata non è ancora stato identificato dalle autorità. Sulla scena del crimine è stata trovata anche una spilla da balia, elemento che gli investigatori stanno analizzando.

I soccorsi sono stati immediati e imponenti: vigili del fuoco, ambulanze e personale medico sono intervenuti per prestare assistenza ai feriti, tra cui il piccolo di cinque anni. Testimoni raccontano di aver udito un forte boato seguito dalle urla delle persone presenti, e hanno descritto scene di grande paura e confusione davanti al salone.

La polizia ha transennato l’area e avviato le indagini per identificare i responsabili e chiarire le dinamiche dell’attacco. Al momento, tutte le persone coinvolte hanno riportato solo ferite lievi, ma l’episodio ha sconvolto il quartiere e ha mobilitato ingenti risorse di soccorso.

