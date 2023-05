Gira con una mazza da baseball per Malo: denunciato 34enne

Numerose le denunce per possesso di armi, non da fuoco, nelle ultime settimane

Nei giorni scorsi i carabinieri della Stazione di Malo hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Vicenza, per porto abusivo di armi, un 34enne rumeno residente a Vicenza. I militari, impegnati in un servizio perlustrativo in orario notturno, nel centro di Malo notavano la presenza di un soggetto a piedi che impugnava un bastone di legno tipo mazza da baseball. Il soggetto veniva immediatamente fermato e sequestrata l’arma impropria, della lunghezza di circa 90 cm, della quale l’uomo non dava alcun giustificato motivo circa il possesso. Per il soggetto è scattata la denuncia in stato di libertà per porto abusivo di armi.

Nelle ultime settimane varie sono state le denunce in stato di libertà nello scledense a carico di soggetti che, nel corso dei controlli da parte dei carabinieri, sono stati trovati in possesso di armi, non da fuoco, delle quali non hanno dato alcun giustificato motivo circa il possesso ed a cui è conseguita la denuncia in stato di libertà per porto abusivo di armi.

La legislazione vigente vieta il porto fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, di armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere. Senza giustificato motivo, non possono portarsi fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona. La violazione della normativa comporta la denuncia in stato di libertà.