Giornata ecologica e Carnevale: le auto in Campo Marzo accendono il Consiglio

Dopo la Giornata Ecologica di ieri si accendono le polemiche. Non per la festa (Carnevale) decisamente riuscita, ma per i disagi alla viabilità e i parcheggi delle auto in Campo Marzo. A tal proposito il consigliere di opposizione Raffaele Colombara ha presentato una domanda di attualità.

Al caso dedica la copertina oggi Il Gionale di Vicenza. All’interno vi è la risposta dell’assessore Giovine, il quale riferisce che le auto erano quelle dei gruppi mascherati, dei figuranti e dei carristi, una cinquantina per ognuno dei carri. Campo Marzo sarebbe stato utilizzato quindi per evitare Park Verdi. Sempre secondo il Giornale di Vicenza, l’assessore all’ambiente Simona Siotto non ne sarebbe stata informata.

“(…) La giornata -scrive Colombara- ha visto svolgersi in città alcune iniziative previste per la giornata senz’auto; ad esse si sono sovrapposte molte altre attività, come il Carnevale in centro o la celebrazione delle cresime di mezza città in Duomo, che hanno attirato molte persone.

Tutto ciò ha provocato un notevole traffico con code e intasamenti intorno al centro storico, bloccato; si è assistito inoltre, nel corso della giornata ecologica, ad un surreale parcheggio di molte automobili ed automezzi nel polmone verde della città, a Campo Marzo.



Nello specifico, gli automezzi parcheggiati sul prato verde risultano essere, secondo le dichiarazioni apparse sulla stampa odierna, quelli dei figuranti chiamati per il Carnevale in centro. Dalle dichiarazioni sembra che tale destinazione fosse stata addirittura pianificata, il che rende la cosa se possibile ancor più grave, perché dimostra la vera considerazione in cui questa amministrazione tiene campo Marzo, che a chiacchiere dice di voler valorizzare: né più né meno che un retrobottega!



La domanda di attualità

SI CHIEDE all’Amministrazione:



sul parcheggio a campo Marzo:



di riferire come mai non è stata sentita preventivamente la polizia locale, poi chiamata dai cittadini;

perché non si sia allestito un varco di accesso con lista;

perché invece non siano stati approntati altri, diversi e più consoni spazi per il parcheggio e provveduto per esempio con dei bus navetta;

perché si sia scelto campo Marzio per parcheggio anziché usarlo per attività inerenti alla finalità della giornata ecologica.



Più in generale sulla giornata:



vista la precedente esperienza della giornata ecologica tenutasi lo scorso ottobre, nel corso della quale si erano manifestate analoghe difficoltà nella circolazione generate dalla sovrapposizione anche in quella occasione di diverse manifestazioni, se in questa occasione ci sia stato un coordinamento tra gli assessorati coinvolti, e tra gli stessi e la polizia locale, cosa che peraltro non appare dalle dichiarazioni degli assessori;

chi ne aveva la responsabilità?

Soprattutto, perché non si sia invece colta l’occasione per distribuire nei vari quartieri della città le iniziative del Carnevale, scaricando in questo modo il centro e offrendo ai cittadini occasioni di aggregazione e socialità nei quartieri?