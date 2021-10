Furgone investe scooter: il centauro finisce in ospedale

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Un giovane di 27 anni di Rosà, L.M.A., è stato investito da un furgone guidato da un uomo di 50 anni, M.T., residente a Romano, ed è ora ricoverato all’ospedale San Bassiano con fratture multiple ad una gamba. L’incidente è avvenuto ieri, nel primo pomeriggio, a Rosà. Lo riporta il Giornale di Vicenza.

L’incidente alle 13.30 circa, all’incrocio tra via Campagnolo e via San Giuseppe. Il furgone ha impattato violentemente con lo scooter del giovane, che è caduto rovinosamente sull’asfalto, procurandosi diverse lesioni ad una gamba. L’allarme immediato ha portato sul posto il 118 assieme agli agenti della locale, che si sono occupati di effettuare i rilievi e di gestire il traffico. Per il giovane una prognosi di 21 giorni.