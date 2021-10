Frontale a Jesolo fra camioncino e auto con roulotte: 4 feriti, due gravi

Violento scontro venerdì pomeriggio poco prima delle 15 a Jesolo in via Roma Destra. Secondo una prima ricostruzione un camioncino di una ditta di Castelfranco Veneto proveniente da Cavallino avrebbe invaso la corsi opposta andando a scontrarsi con una Passat condotta da un turista tedesco. Quattro i feriti. In modo grave il passeggero del camioncino e il conducente tedesco 58enne della Passat. Trasportati in ospedale con serie ferite anche il conducente del furgoncino, 35 enne e la moglie 49enne del conducente della Passat.