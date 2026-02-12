Fiocco blu in Comune a Castelgomberto: è nato Sebastiano Danieli Pace

Fiocco blu in municipio a Castelgomberto. Nella notte tra il 6 e il 7 febbraio, alle 00.05 all’ospedale di Valdagno, l’assessore al Sociale con delega al Turismo Doris Pace ha dato alla luce il piccolo Sebastiano Danieli Pace.

Il neonato pesa 3 chili e 730 grammi ed è lungo 52 centimetri. Una gioia immensa per mamma Doris e papà Stefano Danieli, insegnante di italiano e storia, che hanno accolto con emozione l’arrivo del loro bambino.

In queste ore sono stati moltissimi i messaggi di auguri e di affetto arrivati all’assessore e alla sua famiglia. Doris Pace ha voluto ringraziare pubblicamente tutti coloro che le hanno scritto, rivolgendo un pensiero speciale al personale sanitario: «Un grazie di cuore ai dottori e a tutto lo staff dell’ospedale di Valdagno, sono stati bravissimi».

Mamma e piccolo sono già rientrati a casa da martedì pomeriggio e stanno bene. Anche il sindaco Davide Dorantani, insieme all’amministrazione comunale, ha espresso le più sentite congratulazioni per il lieto evento.

Doris Pace, dopo aver maturato un’esperienza professionale in uno studio notarile, ha scelto di dedicarsi alla conduzione di un’azienda agricola, senza però nascondere il desiderio di tornare in futuro alla vita giuridica e forense. Per ora, però, l’attenzione è tutta per il piccolo Sebastiano, che ha già riempito di felicità la sua famiglia e l’intera comunità.