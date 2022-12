Finisce in un crepaccio: cane pastore salvato dai pompieri (FOTO)

Tito, un cane pastore caduto in un crepaccio profondo oltre 15 metri sulle colline sopra Marostica, è stato salvato dai vigili del fuoco, che lo hanno recuperato portandolo in salvo.I vigili del fuoco intervenuti da Bassano del Grappa e da Vicenza con personale SAF (Speleo Alpino Fluviali), hanno predisposto la calata di due operatori che hanno raggiunto il cane bagnato e infreddolito.Tito è stato imbragato e recuperato in superficie, dove è stato asciugato e coccolato dai componenti della squadra e riconsegnato alla felice padrona.