FESTIVAL AGRICOLTURA: La goccia che ha fatto traboccare il vaso

Si è conclusa sabato 8 ottobre, con un convegno di Arav, l’ottava edizione del Festival

dell’Agricoltura di Bressanvido. La risorsa idrica, tema dell’anno, si è prestata per

numerosi approfondimenti attirando persone e smuovendo coscienze

Nove giorni, diciannove eventi, quindici realtà coinvolte, sessantatré tra relatori e autorità

che si sono succeduti sul palco, due nomi di punta, sei dirette streaming con oltre 2000

persone collegate, più di un migliaio tra il pubblico, in presenza: questi alcuni dei numeri

del Festival dell’Agricoltura di Bressanvido, edizione numero otto.

A Villa Pagiusco, sede delle numerose occasioni di festa di inizio autunno (tra Festa della

Transumanza, Festival dell’Agricoltura, Festa di Latterie Vicentine, eventi Pro Loco e

Consulta giovani Bressanvido), si è discusso, in questo 2022, di un tema quanto mai

attuale e quanto mai drammatico: l’acqua. E lo si è fatto a partire dal titolo-provocazione

della rassegna “Agroecologia: è tempo di smuovere le acque”, scelto dal Comitato

Tecnico Scientifico che da otto anni si spende per tenere viva l’attenzione su tematiche

urgenti.

Dal cambiamento climatico all’economia circolare dell’acqua, dalle trasformazioni irrigue

all’utilizzo consapevole della risorsa idrica, dalla salvaguardia delle Risorgive al focus sul

goal 6 dell’Agenda 2030 dell’ONU (Garantire a tutti la disponibilità e la gestione

sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie), dai problemi emergenti in

condizioni di criticità all’agricoltura conservativa e l’agroforestazione, dalla cura di “Sora

nostra Madre Terra” ai risultati del progetto europeo Life Beware, dalle Acque in

Terraferma alla stalla 4.0: sono state molteplici le declinazioni del tema acqua, a

dimostrazione della sua vastità, eterogeneità e importanza.

Sul palco, oltre ai numerosi amministratori locali e regionali, molte realtà scientifiche,

culturali e sociali, quali Biblioteca La Vigna, Coldiretti Vicenza, Confartigianato Imprese

Vicenza, ANBI Veneto, Veneto Agricoltura, Consorzio di Bonifica Brenta, Ordine dei

Dottori Agronomi e Forestali Vicenza, Comitato Risorgive di Bressanvido, Istituto Agrario

Parolini di Bassano del Grappa, Centro di Servizio per il Volontariato della Provincia di

Vicenza, Associazione Biologi del Veneto, Aps Suolo Vivente, Slow Food Vicenza,

Associazione Regionale Allevatori del Veneto.

«Esprimo grande soddisfazione per questa edizione del Festival dell’Agricoltura – afferma

il Sindaco di Bressanvido, Luca Franzè -. Sono giorni di scienza, conoscenza, cultura,

di interesse sia per gli addetti ai lavori che per il pubblico tutto. La formula vincente di

questa rassegna è che si incontra con i giorni di festa della Transumanza e con il fine

settimana di iniziative proposte da Latterie Vicentine, attirando persone e percorrendo la

strada di una divulgazione di grande spessore».

Ospiti d’eccezione del ricco palinsesto del Festival dell’Agricoltura l’influencer trevigiano

Canal – Il Canal (Nicola Canal), uno dei volti social più seguiti di tutto il Veneto, che

venerdì 30 settembre, in un pomeriggio di pioggia, ha fatto visita alle risorgive di

Bressanvido per poi divulgare l’identità e la particolarità delle stesse attraverso i suoi

canali. «La pioggia di questi giorni non solo è una benedizione dopo mesi di siccità, ma è

perfettamente in linea con il tema principale del festival dell’agricoltura, l’acqua» ha

riportato il Canal con fare irriverente, ironico, ma intelligente (come è nel suo stile) nelle

storie su Instagram. Tra una curiosità e l’altra, il Canal e Francesca, ai più conosciuta

come la “monager”, hanno raccontato ai follower le Risorgive di Bressanvido,

caratteristica peculiare della zona, per poi terminare la visita con un passaggio alla festa

organizzata in corte degli ulivi, a Villa Pagiusco, dalla Consulta giovani di Bressanvido.

È stato lo stesso Canal ad anticipare il secondo nome di punta del calendario del festival

dell’Agricoltura sui suoi canali: il biologo e scienziato Sammy Basso, sul palco della

rassegna lunedì 3 ottobre, alle 20.30, per un dialogo con la giornalista Margherita Grotto e

i presenti. Progeria, cura della Terra, ricerca scientifica, fede sono tra le tematiche emerse

in un confronto dall’alto impatto emotivo.

«Abbiamo fatto, come società, quello che abbiamo voluto fino ad ora. Ci saranno

conseguenze, ci torneranno indietro le azioni fatte, non possiamo evitarlo, ma possiamo

agire affinché tutto questo non sia motivo di totale distruzione – sono alcuni commenti di

Sammy Basso -. Da scienziato riconosco che i cicli ambientali ci sono sempre stati, nulla

di nuovo. Il punto è “fino a dove vogliamo arrivare?” Possiamo inquinare quanto

vogliamo, siamo liberi di farlo, ma poi dobbiamo pagarne il prezzo. A mio avviso è meglio

fare tutto il possibile per cercare di darci un limite, perché più andiamo avanti e più

diventerà esponenziale quello che ora ci sembra un nonnulla. Si pensi che un virus, e

neanche dei più forti, ci ha messo in ginocchio. Se arriviamo ad affrontare delle situazioni

ancora più gravi, che fine farà la nostra civiltà? Meglio farla durare. Dobbiamo proteggerlo

questo mondo. Dobbiamo ricominciare a vedere il Pianeta che abitiamo come una Madre,

come un Padre, e noi indissolubilmente legati ad esso, perché senza la natura non

potremmo vivere. Un cambiamento ci deve essere, un passo deve essere fatto da tutti,

sia nella quotidianità che a livello governativo. Quando ci ridimensioneremo un po’ e ci

ricorderemo che siamo uno “schittino” di mosca nella vastità del tutto, forse

riusciremo a fare qualcosa di concreto per il Pianeta».

Con l’occasione, il primo cittadino di Bressanvido, Franzè, ha lanciato pubblicamente a

Sammy Basso un invito: “l’anno prossimo ti vogliamo alla Transumanza”. “Te preparo

la bagoína (bastoncino di canna con il manico curvo, da passeggio, ndr) e te vien con

no’antri” (e vieni con noi, ndr) ha aggiunto il “patron” della festa della Transumanza,

nonché “padrone di casa” Marino Pagiusco.

La presenza di Sammy Basso nel palinsesto del Festival ha dato l’opportunità di

raccogliere più di 900 euro che saranno totalmente devoluti all’Associazione Italiana

Progeria Sammy Basso Onlus, realtà nata per far conoscere in modo più diffuso

questa malattia rarissima, la Progeria – altrimenti conosciuta come “Sindrome da

invecchiamento precoce” – di cui Sammy è affetto.