Federico Faggin a Chiampo con “Irriducibile”

Federico Faggin, padre del microprocessore, arriva a Chiampo sabato 10 giugno alle ore 18 presso l’auditorium comunale. “Sarà un onore avere con noi il professor Federico Faggin – commenta il sindaco di Chiampo Filippo Negro – fisico, inventore, imprenditore italiano emigrato in Usa e autore del libro “IRRIDUCIBILE. LA COSCIENZA, LA VITA, I COMPUTER E LA NOSTRA NATURA”.

Federico Faggin, come detto, è il padre del microprocessore e di altre invenzioni che hanno rivoluzionato la tecnologia e il mondo in cui viviamo. Con questo libro stravolge ancora una volta il nostro modo di vedere i computer, la vita e noi stessi. Dopo anni di studi e ricerche avanzate ha concluso che c’è qualcosa di irriducibile nell’essere umano, qualcosa per cui nessuna macchina potrà mai sostituirci completamente.

“Visto la portata culturale e scientifica dell’evento – conclude Negro – tutta la cittadinanza è invitata a partecipare”.