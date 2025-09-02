Veneto – Falso miele biologico, inchiesta per tutelare il Made in Italy: due denunciati

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Due persone sono state denunciate dai Carabinieri dei Nuclei per la Tutela Agroalimentare di Verona e Firenze per aver messo in commercio del falso miele biologico. Si tratta del rappresentante legale di un’azienda italiana e di un ‘impiegata di una ditta rumena, entrambi operanti nel settore della commercializzazione di miele “biologico”, ritenuti responsabili, in concorso di frode e di introduzione in Italia e commercio di prodotti con ‘segni falsi’. L’inchiesta è della procura di Verona nell’ambito degli accertamenti a tutela del “Made in Italy”. I militari hanno verificato che la società italiana deteneva per la commercializzazione 2,8 tonnellate di miele proveniente da una ditta rumena, commerciandolo in Italia illegalmente come biologico. Le indagini hanno permesso di documentare che, in varie fasi tra il 2024 e il 2025 sono stati venduti al consumatore oltre 7 quintali di miele falsamente etichettato come biologico, interamente prodotto e confezionato dalla ditta rumena, anch’essa facente capo allo stesso imprenditore. ANSA VENETO

