CRONACAVENETO
2 Settembre 2025 - 11.16

Veneto – Falso miele biologico, inchiesta per tutelare il Made in Italy: due denunciati

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Due persone sono state denunciate dai Carabinieri dei Nuclei per la Tutela Agroalimentare di Verona e Firenze per aver messo in commercio del falso miele biologico. Si tratta del rappresentante legale di un’azienda italiana e di un ‘impiegata di una ditta rumena, entrambi operanti nel settore della commercializzazione di miele “biologico”, ritenuti responsabili, in concorso di frode e di introduzione in Italia e commercio di prodotti con ‘segni falsi’. L’inchiesta è della procura di Verona nell’ambito degli accertamenti a tutela del “Made in Italy”. I militari hanno verificato che la società italiana deteneva per la commercializzazione 2,8 tonnellate di miele proveniente da una ditta rumena, commerciandolo in Italia illegalmente come biologico. Le indagini hanno permesso di documentare che, in varie fasi tra il 2024 e il 2025 sono stati venduti al consumatore oltre 7 quintali di miele falsamente etichettato come biologico, interamente prodotto e confezionato dalla ditta rumena, anch’essa facente capo allo stesso imprenditore. ANSA VENETO

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Veneto - Falso miele biologico, inchiesta per tutelare il Made in Italy: due denunciati | TViWeb Veneto - Falso miele biologico, inchiesta per tutelare il Made in Italy: due denunciati | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy