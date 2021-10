Esce di strada con la macchina: automobilista in codice rosso all’ospedale

Ieri pomeriggio, una donna residente nel bassanese, R.M., è finita fuori strada con la macchina, restando incastrata in un groviglio di lamiere che hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. La donna, una volta recuperata, è stata portata all’ospedale San Bassiano, dove è stata operata chirurgicamente diverse volte dai medici. Ora non sembrerebbe in pericolo di vita.

Il fatto ieri in tarda mattinata: la donna, residente a Mussolente, stava procedendo in via Monte Pertica, quando per evitare un veicolo in uscita da una ditta, avrebbe cambiato direzione, sbandando e cappottandosi a bordo strada. Immediato l’allarme, che ha fatto accorrere sul posto 118 e 112. I vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre e hanno aperto la macchina, soccorrendo la donna. La vittima presentava diverse lesioni e sembrava lamentare una frattura al costato. La prognosi non è nota.

Della ricostruzione della dinamica dell’incidente si stanno occupando i carabinieri.