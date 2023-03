Droga in auto e in casa: arrestato

Nel corso della notte, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della

Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa, hanno arrestato un cittadino ghanese di 28 anni, residente a Rosà. L’attività d’indagine svolta nei giorni precedenti e il pedinamento da parte del personale della Sezione Operativa, ha permesso questa notte, alla “gazzella” della Radiomobile, il fermo del giovane ghanese mentre stava percorrendo, a bordo della propria auto, la “Valsugana”

nel comune di Tezze sul Brenta. L’atteggiamento agitato del giovane alla vista dei

militari ha portato all’immediato controllo dell’abitacolo, dove sono state rinvenute due

buste in cellophane contenenti complessivamente 138,7 grammi di marijuana. La successiva perquisizione domiciliare, in particolar modo della camera da letto, ha portato al ritrovamento di 3,6 grami di marijuana, 0,8 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, un coltello ed un cutter entrambi sporchi di hashish, un grinder e vario materiale per il taglio e il confezionamento delle dosi.



Stamattina il giudice del Tribunale di Vicenza ha convalidato l’arresto,

applicando nei confronti del ventottenne la misura cautelare dell’obbligo quotidiano di

presentazione alla Polizia Giudiziaria.