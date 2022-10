Donna vicentina va in cerca di funghi e scompare: ricerche in corso

Proseguono in località Sprea di Badia Calavena (VR), le ricerche di Maria Pia Brentolan, 77enne di Gambellara (VI), dopo il suo mancato rientro ieri da un giro per funghi. La donna era arrivata assieme a un’amica, e non con la figlia come da prime informazioni, ieri alle 13. Dopo aver parcheggiato a Sprea, le due donne erano rimaste assieme fino alle 16.30, poi si erano separate dandosi appuntamento un’ora dopo alla macchina, dove Maria Pia non si è però presentata. Scattato l’allarme ieri sera verso le 19.30, sul posto hanno iniziato le perlustrazioni le squadre del Soccorso alpino di Verona e dei Vigili del fuoco, potenziate questa mattina dai soccorritori provenienti dalle Stazioni di tutta la Delegazione Prealpi Venete e Speleologica. Presente anche la Protezione civile, unità cinofile e l’elicottero dei Vigili del fuoco. Al momento le squadre sono concentrate, battendolo a tappeto, attorno al punto dove le due amiche si sono lasciate.

Maria Pia indossa pantaloni neri, una maglia viola e porta un marsupio. Calza stivali e ha un cestino di vimini con sé. Chiunque avesse sue notizie è pregato di contattare i Carabinieri.