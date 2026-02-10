Delfino Mimmo: iniziato il monitoraggio sulla sua salute

Ad alcuni mesi dalla comparsa del delfino “Mimmo”, avvistato per la prima volta l’estate scorsa nel bacino di San Marco a Venezia, nasce un progetto di monitoraggio promosso dal Cert, dal Comune di Venezia e dalla Fondazione Musei Civici di Venezia attraverso il Museo di Storia Naturale Giancarlo Ligabue, con l’obiettivo di osservare, comprendere e proteggere una presenza ormai familiare nelle acque del centro storico. Lo riferisce oggi Ansa Veneto. Lo scorso 27 gennaio si è svolta la prima uscita congiunta per il monitoraggio dell’animale, alla quale hanno collaborato il personale del Cert, dell’Istituto di Biomedicina dell’Università di Padova e lo staff scientifico del Museo, con il supporto della Protezione Civile. Un primo incontro che ha segnato l’avvio di un programma di osservazione periodica, alternato settimanalmente tra i due istituti.