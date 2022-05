Dario Sonda, ex campione di ciclismo non ce l’ha fatta: morto al San Bortolo dopo lo schianto

Non ce l’ha fatta Dario Sonda, 31enne vicentino ed ex campione di ciclismo, padre di due bimbi, coinvolto in un incidente venerdì scorso a Romano d’Ezzelino (Vicenza).

Si trovava in sella alla sua Vespa si stava recando al lavoro alla Special Springs srl di Romano, quando si è scontrato con una Bmw, che veniva in direzione opposta.

Immediatamente soccorso, Sonda era stato portato in ospedale a Vicenza dove le sue condizioni sono apparse subito gravissime.

A diffondere la notizia è stata oggi l’Unione Ciclisti Trevigiani, per cui Sonda aveva gareggiato. Era stato fra l’altro campione del mondo dello “scratch” tra gli juniores. 13 anni fa è stato campione mondiale juniores di ciclismo nella categoria scratch.