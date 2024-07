Giancarlo Acerbi, per due mandati sindaco di Valdagno. Ha scritto il suo primo romanzo che vanta un lusinghiero successo. “Il vestito a fiori”, la storia ambientata in Toscana nella Seconda Guerra Mondiale che prende spunto da un fatto realmente accaduto durante le retate nazi-fasciste. Un intero paese in difesa di una famiglia. Di Elisa Santucci