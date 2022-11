Da oggi obbligo di catene o pneumatici da neve su 54 tratti di strade provinciali

Obbligo di catene o pneumatici da neve, a partire da oggi, su 54 tratti stradali delle zone vicentine collinari, pedemontane e montane soggette a neve e ghiaccio, per un totale di 540 km.

La Provincia di Vicenza ha sottoscritto l’ordinanza con l’elenco delle strade di competenza sottoposte all’obbligo, così come individuate dalla società Vi.Abilità, braccio operativo dell’ente per la gestione della viabilità provinciale.

In presenza di neve o ghiaccio, recita l’ordinanza, i veicoli in transito possono provocare significativi rallentamenti o interruzioni della circolazione stradale, pregiudicando anche le operazioni di sgombero neve, spargimento di sale e ghiaino e comunque di pulizia e messa in sicurezza dei vari tratti stradali, oltre che eventuali operazioni di pronto soccorso.

Di qui l’obbligo per tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, di circolare con pneumatici invernali montati o con a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio, da montarsi almeno sulle ruote degli assi motore, al verificarsi di precipitazioni nevose o in presenza di ghiaccio sulla sede stradale anche dovuto a fenomeni di pioggia ghiacciata.

Per i ciclomotori e i motocicli a due o tre ruote è invece previsto il divieto di circolazione in caso di neve o ghiaccio lungo i tratti delle strade provinciali individuate.

L’obiettivo è garantire la sicurezza delle persone, delle cose e ogni altra causa di disordine per la circolazione stradale, e di permettere il regolare svolgimento del servizio di sgombero neve.

L’ordinanza ha validità dal 15 Novembre fino al 30 Aprile.

Vi.Abilità ha già installato appositi segnali stradali lungo i tratti di strada sottoposti all’obbligo.



In caso di violazione è prevista la sanzione di 87 euro.