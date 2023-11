Curiosità – Francia: auto distrutta da un oggetto dal cielo, si pensa ad un meteorite

La storia è degna di un film di fantascienza. Il tetto perforato come un apriscatole e il sedile posteriore fatto a pezzi. Uno shock provocato a prima vista da un oggetto caduto dal cielo. Un meteorite? Non lo sappiamo ancora in questo momento. I vicini segnalano un rumore assordante. “ Sto ancora tremando ”, ha confidato uno di loro alle telecamere di TF1, dicendo di essere stato svegliato da “ un grande boom risonante ”. Un altro parla di “ grande tremore ”: “ È stato incredibile ”.

Erano circa le 7 di questo lunedì mattina quando la detonazione ha spaventato un intero quartiere di Strasburgo.

È stato un meteorite a distruggere l’auto? Tali cadute sono estremamente rare. L’ultimo esempio in Francia, però, è avvenuto solo pochi mesi fa: un frammento di meteorite è caduto in un campo della Normandia prima di essere ritrovato da uno studente.

Lunedì mattina i vigili del fuoco sono intervenuti con apparecchiature di rilevamento per cercare di determinare se questo è effettivamente il caso.