Crollo a Villa Cordellina: messa in sicurezza e telecamere contro vandali



Villa Cordellina: messa in sicurezza dopo il crollo del muro settecentesco.

Telecamere contro atti vandalici.

Vicenza, 5 febbraio 2026 – Proseguono a ritmo serrato gli interventi della Provincia di Vicenza per gestire le conseguenze del crollo che ha interessato una porzione del muro di cinta settecentesco di Villa Cordellina Lombardi, a Montecchio Maggiore. Dopo un primo sopralluogo effettuato nella giornata di ieri per valutare l’entità del danno, questa mattina i tecnici provinciali hanno coordinato le operazioni di messa in sicurezza dell’area.

L’obiettivo prioritario dell’Amministrazione è garantire l’incolumità pubblica e, contemporaneamente, ripristinare la fruibilità della pista ciclabile nel minor tempo possibile.

Le squadre operative hanno lavorato intensamente dalla prima mattinata per eseguire una serie di interventi emergenziali finalizzati alla tutela della pubblica incolumità e del bene culturale.

La pista ciclabile è stata liberata dai sassi e dai detriti causati dal cedimento. Il materiale rimosso è stato accantonato e conservato per il successivo riutilizzo nella ricostruzione, secondo criteri di recupero e riconoscibilità.

Si sta procedendo alla chiusura del varco nel muro con una rete di protezione e teli specifici e si sta transennando l’intero tratto di muro considerato potenzialmente instabile, creando un perimetro di sicurezza invalicabile. Ad operazioni concluse, la pista ciclabile potrà essere riaperta, pure se con la carreggiata ridotta per questioni di sicurezza.

“Si tratta -precisa il presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin– di lavori temporanei per la messa in sicurezza dell’area. Contestualmente, gli uffici tecnici della Provincia stanno lavorando alla progettazione di un intervento strutturale di consolidamento e restauro che possa rispondere in maniera definitiva alla stabilità del muro di cinta. Un intervento che prevede il coinvolgimento della Soprintendenza, con cui concorderemo le migliori azioni nel rispetto delle villa e del suo prestigio storico e artistico.”

Oltre alla tenuta strutturale, l’attenzione della Provincia è rivolta alla tutela del bene storico. Al fine di prevenire eventuali atti vandalici, sono state posizionate telecamere di videosorveglianza e potenziata la presenza della Polizia Provinciale.