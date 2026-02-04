Crolla il muro secolare di Villa Cordellina Lombardi: pista ciclabile travolta, Provincia corre ai ripari

Montecchio Maggiore, 4 febbraio 2026 – Questa mattina una porzione della muratura in sasso che delimita il parco di Villa Cordellina Lombardi, storica sede di rappresentanza della Provincia di Vicenza, è crollata lungo il tratto che costeggia la pista ciclabile.

Il cedimento ha interessato circa 10 metri del muro perimetrale, con le pietre che sono finite sulla pista. Fortunatamente al momento del crollo non transitavano persone e non si sono registrati feriti.

Subito dopo la segnalazione, sul posto sono intervenuti il presidente della Provincia di Vicenza, Andrea Nardin, il sindaco di Montecchio Maggiore, Silvio Parise, e l’assessore comunale allo Sviluppo e Manutenzione della Viabilità, al Patrimonio e al Demanio, Valerio Giampaolo, per valutare la situazione e coordinare i primi interventi.

Le prime misure di emergenza per garantire la sicurezza di pedoni e ciclisti sono state adottate dal responsabile tecnico della villa, Antonio Peretti, e dal custode Valerio Rossin. Parallelamente, gli uffici tecnici della Provincia e del Comune hanno avviato il coordinamento per il ripristino della struttura, considerando che altri tratti del muro risultano pericolanti.

“Il crollo è stato causato anche dalle forti piogge di questi giorni – ha spiegato il presidente Nardin – L’obiettivo ora è liberare quanto prima la pista ciclabile e procedere a una verifica completa di tutto il perimetro della villa. I tecnici stanno già avviando le verifiche necessarie per ripristinare il muro in sicurezza.”

Le intense precipitazioni hanno aggravato le condizioni di una struttura già segnalata come critica: il muro presentava pietre mancanti e lievi inclinazioni, problemi di cui la Provincia era a conoscenza e per i quali erano già previsti interventi di restauro, trattandosi di una costruzione risalente al Settecento.

“Questo intervento – ha aggiunto Nardin – si inserisce in un più ampio piano di lavori che la Provincia sta portando avanti per Villa Cordellina Lombardi, compresi adeguamenti per rendere pienamente accessibile la Sala del Tiepolo. Nel corso dell’anno saranno realizzati importanti interventi sia all’interno della struttura sia sul muro di cinta, per valorizzare e preservare uno dei beni più importanti del nostro territorio.”