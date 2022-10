Crisanti – l’Azienda Ospedaliera gli blocca lo stipendio, lui: “Devono pagare o dovrò far pignorare, lo dice la legge”

La vicenda dello stipendio di Andrea Crisanti, docente universitario e microbiologo ma soprattutto neosenatore del PD tiene banco in questi giorni.

L’azienda ospedaliera di Padova ha annunciato ieri, infatti che non vuole pagargli lo stipendio motivando la decisione con il fatto che ora, per gli impegni parlamentari, non potrà svolgere il suo lavoro. Crisanti aveva dichiarato di voler rinunciare allo stipendio di parlamentare e di voler usufruire dell’aspettativa retribuita. Il Corriere del Veneto ha intervistato Andrea Crisanti (edizione odierna).

Crisanti afferma che la legge è chiara. “Se non pagheranno esattamente quello che ho percepito l’anno scorso – dice – dovrò fare un provvedimento ingiuntivo, un pignoramento”. A tal proposito legge una parte della Pec inviata dal Senato in cui viene citato l’articolo 68, dl 30 marzo 2001, numero 165: “…i dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Essi possono optare per la conservazione, in luogo dell’indennità parlamentare e dell’analoga indennità corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento presso l’amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima”