Andrea Crisanti eletto senatore per il PD

Nel giorno della disfatta della Lega e del PD, proprio il PD porta in Parlamento Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di Medicina molecolare dell’Università di Padova, noto dopo l’ondata di covid per i test a tappeto eseguiti a Vo Euganeo, per essere diventato riferimento di molte trasmissioni televisive durante il periodo più duro della pendemia e recentemente per aver comprato casa nel Vicentino (una Villa del ‘600 in Comune di Val Liona). E’ stato eletto senatore nelle fila del PD.

Era capolista al Senato nella circoscrizione Europa, in cui il Partito Democratico è risultato la forza politica più votata, con il 41,75% delle preferenze e 235.622 voti. Andrea Crisanti ha ottenuto 35.962 voti.

Intervistato all’Adnkronos ha espresso rammarico per il risultato generale ma soddisfazione per l’elezione